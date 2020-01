Hvad har Smukfest-deltagere, Brøndby-fans og en studerende med maske til fælles? Vi lever alle i de skæve algoritmers tid

Det var først, da Joy Buolamwini tog den hvide maske på, at algoritmerne troede på, at hun var et menneske., for så fik hun jo den 'rigtige' hudfarve. Oplevelsenfik Buolamwini, som i dag forsker i kunstig intelligens til at tage initiativ til Algorithmic Justice League, hvis formål er at sætte fokus på algoritmiske systemer, der lider under sociale, historiske eller politiske skævheder..