Sara Omar får De Gyldne Laurbær

Sara Omars roman ’Skyggedanseren’ bliver årets modtager af De Gyldne Laurbær. Forfatteren vandt afstemningen blandt landets boghandlere og deres ansatte, da stemmerne blev talt op torsdag formiddag. ’Skyggedanseren’ fik en femtedel af samtlige stemmer.

Ifølge Boghandlerklubben var sejren til Sara Omar og ’Skyggedanseren’ aldrig i fare, men opløbet blev tættere, end man havde forventet. I feltet lige efter Omar lå Kristian Bang Foss med ’Frank vender hjem’ og Maren Uthaug med ’En lykkelig slutning’. Der var også mange stemmer til Maria Helleberg, som er aktuel med ’Søstrene fra Thy’.

Årets stemmer var fordelt på i alt 37 forskellige forfattere.

Sidste år ryddede Leonora Christina Skov bordet med ’Den der lever stille’. Det er andet år i træk, at en forfatter fra Politikens Forlag får De Gyldne Laurbær.

Blandede anmeldelser i dagbladene

Sara Omars bog er på flere måder en bemærkelsesværdig vinder. For det første fordi bogen udkom meget sent i november og kun har haft en god måned til at sætte sig i bevidstheden hos læsere og boghandlere. For det andet fordi anmeldelserne af romanen har peget i alle retninger. Mange bogbloggere har taget godt imod romanen, og det samme er tilfældet for nogle af de regionale aviser.

Blå Bog: Sara Omar ​ Kurdiskdansk forfatter.​ Født 1986 i irakisk Kurdistan. Har boet i Danmark siden 2001.​ Debutromanen ’Dødevaskeren’ (2017) er solgt i knap 100.000 eksemplarer på dansk.​ Romanen er oversat til norsk og svensk. Udkommer på fransk, serbisk og islandsk til foråret.​ Har modtaget Ytringsfrihedspris 2018, Læsernes Bogpris 2018, Årets Victor 2018, Artbeat Prisen 2018. Var i år nomineret til Hørups Debatpris og var sidste år nomineret til årets dansker og Bogforums Debutantpris.​ Opfølgeren til ’Dødevaskeren’, ’Skyggedanseren’, udkom 26. november 2019 på Politikens Forlag.​

Flere af de landsdækkende medier var mere kritiske. De kunne se, at historierne om kvindeundertrykkelse og brutale overgreb begået i Allahs navn var uhyre vigtige at få fortalt, men at det litterære udtryk var mindre overbevisende. Det er en diskussion, som ikke er gået hen over hovedet på Sara Omar.

»God litteratur skal ikke kun afgøres af stjerner«, sagde hun, da hun blev overrasket på Politikens Forlag. Hun understregede, at det for hende handler om læserne.

Her i avisen skrev Alexander Vesterlund om Omars roman:

»’Skyggedanseren’ er en stærk beretning, men en lidt svag roman, der lige akkurat hæver sig over det kulørte. Man mærker indsigten, men mangler sproget til for alvor at rykke erkendelsen. Til gengæld er det i sig selv en stærk og modig handling at tage bladet fra munden og fortælle. Det gør Sara Omar, og hendes historie er vigtig«.

I Information skrev Marie Louise Kjølbye, at romanen sprogligt set var ret ordinær, men at læseren ikke desto mindre blev trukket igennem historien:

»Romanen lever i kraft af sit stærke stof og sin omsorg for kvinder og børn, der gør ’Skyggedanseren’ til en regulær pageturner, især for sin indlevelse i en verden, man ville ønske ikke fandtes«.

Sara Omar, f. 1986, har boet i Danmark siden 2001. Hun er født og opvokset i Kurdistan.