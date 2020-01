Populære danske forfattere dropper Gyldendal efter svensk gigants indtog i Danmark

Automatisk oplæsning Beta

Populære Rosinante-forfattere som Helle Helle og Vita Andersen flytter i stort tal over til det nye Bonnier-ejede forlag Gutkind. Foreløbig har forlaget aftaler med ni forfattere, som bliver bogaktuelle i år eller næste år, men adskillige andre aftaler er på vej, og der vil også være aftaler med forfattere, som ikke kommer fra Rosinante, fortæller forlagsdirektør i Gutkind Jacob Søndergaard.

Han var selv en del af ledelsen i det tidligere Rosinante & Co.

Gutkind åbnede officielt ved årsskiftet, og ved første øjekast ligner forlaget en ny udgave af Rosinante, som Gyldendal har valgt at lukke som selvstændigt selskab.

»Jeg har ikke været ude for at hverve forfattere, som udkommer på Gyldendal eller andre forlag. Det er forfatterne, som er kommet til os, og vi ville da være nogle skarn, hvis ikke vi ville udgive nogle af de Rosinante-navne, som udgør cremen af dansk litteratur. Hvis vi skulle have ventet på, at der kom et tilsvarende antal debutanter, ville vi kunne udgive vores første bog om tre år«, siger Jacob Søndergaard.

Opbakningen fra forfattermiljøet har været massiv fra starten, fortæller Gutkinds forlagsdirektør.

»Forfatterne har tillid til projektet. De ser os som noget nyt og friskt, og så de fleste er glade for, at det er Bonnier, der står for kapitalen, og ikke min kassekredit. Med Bonnier ved forfatterne, at forlaget er kommet for at blive og udvikle sig«, siger Jacob Søndergaard.

Helle Helle har denne kommentar til beslutningen om at vælge nyt forlag.

»Jeg glæder mig til at blive en del af et splinternyt forlags historie. Må Gutkind leve – længere end os andre«.

Vil ikke ’stjæle’ forfattere

Den store svenske Bonnier-koncern fortalte i midten af november, at man efter en årrække uden forlagsaktivitet i Danmark igen ville udgive bøger på det danske marked. Bonniers udmelding kom på et tidspunkt, hvor store dele af forfattermiljøet var i oprør over, at Gyldendal lukkede Rosinante & Co. som en selvstændig enhed.

Dengang forsikrede Gyldendal, at hensigten var at spare penge til dobbelt husleje, og at man ville fortsætte med at udgive datterforlagets forfattere. Dette tilbud har flere af Rosinantes forfattere nu valgt at sige nej tak til for i stedet at flytte til Gutkind, hvor den tidligere Rosinante-redaktør Louise Königsfeldt har ladet sig ansætte. Hun har tidligere været redaktør for en række af de forfattere, som nu flytter til Gutkind.

Ud over Helle Helle og Vita Andersen er de nye forfattere hos Gutkind Lotte Kaae Andersen, Stine Pilgaard, Kristina Stoltz, Caroline Alberte Minor, Lotte Kirkeby, Emma Bess og Tine Høeg.

Tine Høeg, som modtog Bogforums Debutantpris for ’Nye rejsende’, bliver Gutkinds første danske udgivelse med titlen ’Tour de chambre’ i juni. Den første udenlandske udgivelse bliver norske Matias Faldbakkens roman ’Vi er fem’. I alt forventer forlaget at udgive 6 titler i år og 20-25 titler næste år.

Tre store udenlandske forfatterskaber bidrog massivt til omsætningen i det selvstændige Rosinante & Co. Det var Ken Follett, Jojo Moyes og Lucinda Riley, men Jacob Søndergaard kan ikke sige, om de vil være iblandt de udenlandske navne, som Gutkind skal udgive.

»Vi skal snart til London, hvor vi vil gøre opmærksom på os selv over for litterære agenter fra hele verden, men vores henvendelsesform vil ikke være, at vi skal stjæle eller aggressivt kæmpe om bestemte rettigheder, men hvis de synes, at vi som forlag er attraktive, er vi meget åbne«, siger Jacob Søndergaard.

Han understreger dog, at Gutkind ikke skal være et nyt Rosinante.

»Vi kan ikke absorbere al den fantastiske litteratur, der er udkommet på Rosinante, og det vil vi heller ikke. Nu starter vi en ny historie«, siger han.

De ni forfattere, som nu har aftalt udgivelse hos Gutkind, er kun en mindre del af Rosinantes samlede forfatterportefølje, som også rummer populære navne som Peter Høeg, Maria Helleberg, Jesper Wung-Sung, Lars Kjædegaard og Christina Hesselholdt.