Forfatter afsværger det binære køn i ny bog: Her er den mandlige og kvindelige anmelders dom

Ida Holmegaards bog ’Look’ er en en række læsninger af tøj og litteratur, og undervejs tager forfatteren afsked med det binære køn. Vi har bedt en kvinde – Lilian Munk Rösling – og en mand – Alexander Vesterlund – om at anmelde bogen, der udkommer fredag.

Der er en scene i Ida Holmegaards nye bog, ’Look’, hvor jeget vil købe en kop kaffe på et bibliotek, og manden bag disken spørger: »What would you like, sir?« – hvorefter han fortvivlet opdager, at det vist var en kvinde, han talte til. Hun svarer: »Sir er faktisk okay med mig«.