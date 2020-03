Anmelderen: Efterhånden som jeg læser videre i bogen, ved jeg pludselig, hvad det er, der pisser mig af, og så går det op for mig, hvor fucked vi alle sammen er

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Jonathan Safran Foer har skrevet en bog, jeg ville elske at kunne lide. 310 sider om, hvorfor det er nødvendigt at bryde med vante vaner og tro på, at man kan gøre en forskel i forhold til intet mindre end planetens overlevelse. Hans mest konkrete råd er dette: Vent med at spise animalske produkter, til du når frem til aftensmaden.