2 hjerter til roman med bizart plot: Det er næsten umuligt at komme igennem stjerneforfatters nye bog

Norske Jan Kjærstad har skrevet et ømt faderportræt, men drukner alle sine gode og gamle ideer ved at køre det hele langt ud over kanten.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Selv om det begyndte lovende med historien om en fysiker, der lægger videnskaben på hylden for at leve et stille og roligt liv som barista, fandt jeg det næsten umuligt at komme igennem Jan Kjærstads nye roman.