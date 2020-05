Asta Olivia Nordenhof vinder EUs litteraturpris

FOR ABONNENTER

Det er netop annonceret, at Asta Olivia Nordenhof er en af vinderne af EUs årlige litteraturpris. Prisen er blevet uddelt siden 2009 af EU-kommisionen i samarbejde med The European and International Booksellers Federation (EIBF), European Writer’s Council (EWC) og Federation of European Publishers (FEP).