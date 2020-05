Skræmmende bog om den unge Coriolanus Snow: Sofistikeret roman vender tilbage til 'Hunger Games'-diktatorens ungdom

FOR ABONNENTER

Landet hedder Panem. Det ligger dér, hvor Amerikas Forenede Stater lå engang. Vi er ude i fremtiden, hvor al magt er hos Capitol, der udnytter og undertrykker et dusin distrikter, som er tvunget til at levere alt det, storbyen skal bruge. En gang om året afholdes et reality-skuespil i arenaen, hvor kun én deltager til sidst overlever. Som i gladiatorkampene i det gamle Rom. De kalder det ’Hunger Games’. Det skal erindre om, at engang gjorde distrikterne oprør, og det skal de sone. År efter år.