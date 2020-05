Poesiens Hus bringer litteraturen ud: Folkevognsrugbrød er blevet omdannet til lilla poesibus

»Vi skal møde danskerne, hvor de er«, siger Rikke Oberlin Flarup, som efter at have drevet Poesiens Hus i nogle år nu helliger sig en tilværelse som buschauffør i poesiens tjeneste.

Poesiens Hus har igennem en årrække dannet fysisk ramme for poesien, hvor man igennem digtoplæsninger, workshops, forfatterarrangementer og litteraturformidling til skole- og gymnasieklasser har søgt at fremme vilkårene for og udviklingen af en litterær genre, som ellers lever lidt af en skyggetilværelse i udkanten af bestsellerlister og den brede offentlighed.

»Nu vil jeg ud i landet og vise, at poesien er antielitær«, siger husets daglige leder, forfatter Rikke Oberlin Flarup, i en pressemeddelelse og ærgrer sig over den forestilling, at poesien skulle være noget svært tilgængeligt, som kun har interesse for en lille akademisk skare.

»Jeg vil gerne vise, at poesien er for alle«, siger hun.

Derfor har man nu besluttet at udvide driften af Poesiens Hus til også at indbefatte et lille folkevognsrugbrød, Poesiens Bus, som skal bringe litteraturen ud til borgerne og gestalte litterære oplevelser på farten og der, hvor danskerne er: på festivaler, til byfester og på uddannelsesinstitutioner.

Huset havde oprindelig adresse i Gothersgade fra 2010 til 2012, hvor den økonomiske virkelighed tvang det til at lukke, før det genopstod i Den Frie Udstilling på Østerbro i København. I 2019 tog Poesiens Hus bolig i LiteraturHaus i Møllegade, hvor det vil fortsætte under daglig leder Karen Siercke, men altså nu med en transportabel udbygning.

Første stop på turen bliver Aarhus Festuge i september. Initiativet er støttet af Nordea-fonden.