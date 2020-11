Redaktør bag naturtidsskrift: »Det er med min bopæl i den her ret ruinøse og meget billige embedsbolig i Svendborg, at det kan lade sig gøre«

Da det seneste nummer af tidsskriftet for naturkritik Ny Jord udkom i december sidste år, var det en iøjnefaldende udgivelse. Det skriggule omslag, udgivelsens formgivning og grafiske udtryk, og så selvfølgelig størrelsen, massive 650 siders naturkritik, bidrog til at 3.-4. udgave af Ny Jord fik en ærefrygtindgydende aura.

Alligevel er det lykkedes at sælge flere tusinde eksemplarer. Hæderligt for en skønlitterær udgivelse på det danske bogmarked. For et naturkritisk tidsskrift er det en mindre sensation.

»Det har været ret overraskende for os, at det har kunnet lade sig gøre, og at alle har taget imod det uden de store beklagelser«, fortæller ansvarshavende redaktør Jeppe Sengupta Carstensen beskedent igennem en skramlet telefonforbindelse fra Svendborg, hvor han bor.