Her er historien om et dansk politieksperiment, der løb helt af sporet

Der var ikke meget hygge-nygge-panserbasse over de fortrinsvis unge og veltrænede, nyuddannede politibetjente, der fra 1969 og godt 30 år frem blev rekrutteret til Uropatruljen – en særlig og efterhånden særdeles kontroversiel afdeling i Københavns Politi.

Uropatruljen blev nedlagt i 2001, men fik allerede nådesstødet efter de voldsomme uroligheder på Nørrebro 18. maj 1993, hvor det blev klart, at Uropatruljen havde udviklet sig til en helt ukontrollerbar etat i etaten. Politiets hårde halse var gået over gevind og havde levet op til smædebetegnelsen »monstre med politimæssige beføjelser«. Modstanden mod Uropatruljen var udbredt, også inden for politiet selv, og otte år senere sluttede eventyret.

Historiker og leder af Politimuseet i København Frederik Strand har sat sig for at give en dækkende beskrivelse af Uropatruljens meritter, og som altid, når den grundige historiker dykker ned i politi- og kriminalemner, bliver der gravet dybt. Og skrevet langt. 576 sider er meget, også selv om forfatter og forlag præciserer, at Uropatruljens historie ikke før er beskrevet i detaljer.