Danmarks største kulturpris går til en stemme, som magthaverne i Hviderusland ikke kan holde nede

Sjældent er Sonningprisen gået til en mere værdig prismodtager. Hviderussiske Svetlana Aleksijevits er lille af statur, ikke meget mere end halvanden meter høj, mens hendes format både som forfatter og moralsk stemme i hendes land er enormt.

Hele vejen igennem har hendes dokumentariske forfatterskab fået følgeskab af en lige så indædt civilcourage. Forfatterskabet er tidligere blevet belønnet med Nobelprisen i Litteratur (i 2015) og i går kom så meddelelsen om, at hun nu får Danmarks største kulturpris, Sonningprisen.

Efter fupvalget i Hviderusland i august, som siden har fået hundredtusinder til at demonstrere mod despoten Lukasjenko, som har slået hårdt igen, har hun været aktiv i oppositionens koordineringsråd, som arbejder for en fredelig magtoverdragelse og udskrivelse af et nyt valg. Mens forskellige oppositionsledere har måttet flygte, holder hun som landets mest prominente kulturperson fanen højt for menneskerettigheder og demokrati.