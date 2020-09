Feministisk forfatter blev truet med censur. Nu er hendes bog blevet et hit

Hvad hvis kvinder har gode grunde til at afsky mænd? Hvad hvis vrede mod mænd faktisk er en opløftende og frigørende vej, når den får lov til at udtrykke sig?«.

Sådan skrev franske Pauline Harmange i sit 96-siders essay ’Moi les hommes, je les déteste’ (da.: ’Jeg hader mænd’), der udkom i beskedne 450 eksemplarer på det lille forlag Monstrograph 19. august.

Men essayet gik ikke under radaren. Samme dag tikkede en mail ind fra ministeriet, der varetager ligestilling i Frankrig. I den stod, at bogen tilskyndede til misandri, mandehad, og dermed forbrød sig mod loven.

»Derfor beder jeg dig straks fjerne denne bog fra dit katalog. Ellers vil du blive retsforfulgt«, lød det fra regeringens rådgiver Ralph Zurmély.

Stærke sager. Men Pauline Harmange adlød ikke. For jo, titlen er provokerende, men essayet handler om, at ingen bør føle sig forpligtet til at omgås mænd eller gå på kompromis med sig selv for dem.

På intet tidspunkt tilskynder forfatteren til vold, understreger forlaget, der i øvrigt drives af frivillige og aldrig ville have råd til at betale sagsomkostninger, hvis det skulle komme til en retssag mod staten.

Men nu forlyder det, at afsenderen, Ralph Zurmély, handlede på eget initiativ og ikke i overensstemmelse med ministeriets retningslinjer, og Zurmély er nu blevet bedt om at trække sin mail tilbage og undskylde.

Mænd begår overgreb

’Jeg hader mænd’ er 25-årige Harmanges første udgivelse, og hun skrev essayet på opfordring af følgere på hendes blog, der havde læst hendes indlæg om, hvordan hun hader mænd – undtagen sin mand, Mathieu, der støtter hende.

Til Guardian har Harmange forklaret:

»Jeg har bare ikke tillid til dem. Det kommer sig ikke så meget af personlig erfaring som af igennem flere år at være aktivist i en feministisk organisation, der hjælper ofrene for voldtægt og seksuelt overgreb. Jeg kan med sikkerhed fastslå, at størstedelen af dem, der begår overgreb, er mænd«.

I The Telegraph forsikrer hun dog mænd om, at deres eksistens ikke var truet, blot deres særlige rettigheder.

»Ideelt set ville bogen hjælpe med at bringe mænd ned på et normalt niveau sammen med os andre og på samme tid befri kvinder fra vægten af det magtfulde patriarkat«.

Essayet var i første omgang blot tiltænkt en lille læserskare, men blev hurtigt trykt i yderligere 2.500 kopier, som nu er solgt.

Furoren omkring bogen har givet Harmange et pr-boost, som debutanter normalt kun kan drømme om. ’Jeg hader mænd’ bliver genudgivet på et stort fransk forlag i begyndelsen af oktober og er også solgt til udgivelse internationalt.