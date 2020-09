Fhv. næstformand i DFU: Kære kvinder, I har overbevist en konservativt anlagt mand om, at der er noget galt. Jeg er med jer

Fredag aften omkring kl. 20.45 tikker de første delinger ind i mit Facebook- og Instagram-feed. 322 kvinder har skrevet under på et brev om, at sexisme og overgreb finder sted i ungdomspolitik, lokale partiforeninger, på årsmøder og i politik generelt.

Den debat, som vi har haft om sexisme på det seneste, har jeg slået hen. Jeg har ikke delt Støjberg og Kjærsgaards holdninger, men jeg har slået debatten hen. Jeg er borgerlig. Jeg er en relativt konservativ mand af sind, og jeg får jævnligt at vide, at jeg er 80 år indeni. Jeg har været aktiv i (ungdoms)politik siden 2013. Langt det meste af tiden i Aarhus, hvor jeg har været lokalformand for Dansk Folkepartis Ungdom, ligesom jeg har været næstformand for ungdomspartiet på landsplan, så jeg kender en god del af de kvinder, der har skrevet under på brevet, som Politiken bragte i lørdags.

Jeg læste hele listen af underskrivere. Jeg læste alle 79 udsagn. Og for hvert udsagn fik jeg det dårligere. Jeg blev bange og ked af det. For tænk, hvis nogle af mine gode og dygtige kvindelige venner, bekendte og kolleger havde været udsat for noget af det her.