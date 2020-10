2 hjerter: Hovedpersonens ligegyldige problemer står i vejen i roman, der havde alle forudsætninger for at være god

Der er givetvis meget, vi danskere ikke ved om kvinder i Saudi-Arabien. Så meget desto bedre lyder romanidéen om at lade en dansk kvinde – en antropolog på feltstudie, endda – være den menneskelige nøgle, der låser dette fremmedartede univers op for de danske læsere og viser os, at de saudiske kvinder er både skægge, modige, selvstændige og behændige til at operere under den politiske radar.

Det er den mission, Lotte Garbers har sat sig for i ’Løbeklubben i Saudi’, en fiktionsroman om 43-årige Maiken, der tager et job for en medicinalvirksomhed i Riyadh for at komme på afstand af sit kuldsejlede forhold, sin katastrofale akademiske karriere og sin personlige fallit.

Riyadh viser sig at være noget ganske andet, end Maiken forestillede sig, og inden hun egentlig kommer i gang med arbejdet, er hun blevet indrulleret i en løbeklub blandt nogle af byens mest progressive unge kvinder, heriblandt den stædige, velhavende Jamila. Som en fjern kusine til Bridget Jones vader den klodsede, uheldige Maiken ind i personer og konflikter på en uelegant måde, der sikkert er tænkt til at være morsom, men egentlig mest står i vejen for både indlevelse og fortællemæssigt flow.