Mathias har valgt en elendig karrierevej: »Der er ingen pensionsopsparing, der er ikke betalt noget af på studiegælden endnu, og jeg kan ikke låne penge til et hus«

»Ja. Langsomt. Meget, meget langsomt«. Ordene er Mathias Kokholms, manden bag det Aarhus-baserede forlag Antipyrine, og de falder, efter jeg har spurgt ham, om forlagsdrift har potentiale til at ændre verden.

Selv om udmeldingen efterfølges af en opgivende latter, siger det meget om udgangspunktet for Mathias Kokholms måde at drive forlag på. Her skeler man ikke til bestsellerlister, og man gør sig heller ikke de store forhåbninger om, at en udgivelse bliver omtalt i de danske dagblade, eller »mediemanegen«, som han kalder det, selv om han understreger, at gode anmeldelser altid påskønnes.

Men at forlaget styrer uden om de gængse kanaler for bøgernes cirkulation, har et blik på forlagets ambitiøse og brogede katalog allerede røbet. For titlerne er ikke bare enormt forskelligartede, men også af en sådan indholdsmæssig karakter, at de forlanger både tid, ro og fordybelse af deres læser. Titler som den franske filosof Jacques Ranciéres ’Den uvidende lærer’, Mikkel Thykiers ’Fanculo Crepa’ og Guy Debords ’Det spektakulære samfund’.