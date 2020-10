»En rystende krænkelse«: En af verdens største litteraturfestivaler kræver ministers afgang efter sag om sexovergreb

En sag om sexovergreb får nu den britiske litteraturfestival Hay Festival til at aflyse alle fremtidige aktiviteter i Abu Dhabi i Forenede Arabiske Emirater. Det skriver en række internationale medier.

Festivalen, der forsøger at fremme ytringsfrihed, menneskerettigheder og kvinders rettigheder i Forenede Arabiske Emirater, har meddelt, at den ikke vender tilbage, før et medlem af kongefamilien, sheik Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, er fjernet fra sin post som minister for tolerance.

Det sker, efter at arrangøren af festivalen, 32-årige Caitlin McNamara, i et interview med Sunday Times har beskyldt den 69-årige sheik Nahyan bin Mubarak Al Nahyan for at have krænket hende seksuelt under et møde i hans villa i februar – 11 dage før Hay Festival 2020 løb af stablen.

Festivalen blev finansieret af ministeriet for tolerance.

Ikke den første

Caitlin McNamara fortæller til Sunday Times, at hun efter overgrebet orienterede ambassaden, og at hun siden er blevet afhørt af Scotland Yard. Men da det endnu ikke har ført til nogen for form for retslige skridt mod sheiken, står hun nu frem med sin historie.

»Jeg føler ikke, at jeg har noget at miste. Jeg gør det her, fordi jeg vil sætte fokus på, at magtfulde mænd som ham kan gøre sådanne ting og tro, at de kan slippe af sted med det. Hele setuppet gjorde det klart, at jeg ikke var den første eller den sidste«, siger hun til avisen.

Sheik Nahyan bin Mubarak Al Nahyan afviser via sine advokater i London beskyldningerne, skriver The Guardian.

Men Hay Festival bakker op om Caitlin McNamaras historie.

»Det, der overgik vores kollega og ven Caitlin McNamara i Abu Dhabi i februar, var en rystende krænkelse«, skriver Hay Festival i en udtalelse om sagen.

Her skriver festivalens ledelse også, at den støtter Caitlin McNamaras forsøg på at retsforfølge sheiken, samt at den ikke vender tilbage til Abu Dhabi, så længe han sidder på posten som minister for tolerance.

Hay Festival er en af verdens største litteraturfestivaler, der hvert år afholdes i den lille by Hay-on-Wye i Wales. Den har desuden en række satellitfestivaler i andre lande.