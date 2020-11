Inger Christensen som uforvarende racist? Nyt forlag begår dronningemord

Én tekst skiller sig særligt ud i første nummer af det litterære tidsskrift Amulet. Teksten er skrevet af Emil Elg og handler om de racemæssige problemstillinger i Inger Christensens digtning. Her kommer forfatteren under anklage, fordi hun bruger »negrene« og »mørke« som et bagtæppe kun for at give anledning til, at hvidheden kan trænge frem, med alt hvad den rummer af renhed, liv, fødsel og død.

Inger Christensen som uforvarende racist? Et dronningemord, simpelthen.

Men også kendetegnende for det nystartede forlag Amulet, som i sine vedtægter beskriver sig som »et litterært aktivistisk forlag«. Men hvad vil det overhovedet sige?