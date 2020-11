Hun har lavet otte års detektivarbejde: Roman om 1700-tallets Stein Bagger vinder debutantprisen

Hun drikker et glas med sin redaktør, får besøg af DR og spiser middag med vennerne. Sådan fejrer Sofie Malmborg, at hun i år modtager Debutantprisen, prisen for årets bedste skønlitterære debutant. Den uddeles normalt på Bogforums åbningsdag, men i år er der ikke nogen ceremoni, og Bogforum er aflyst. Men det slår ikke skår i glæden hos modtageren.

»Det giver mig mod på at skrive mere. Det giver selvtillid«.

’Bargums synder’ er bygget på den virkelige historie om Frederik Bargum, købmand og slavehandler, der i 1700-tallet skaffer sig store rigdomme, oparbejder sig stor gæld og må flygte ud af landet. Hans navn stødte forfatteren på, da hun i 2011 var under uddannelse som anlægsgartner på Assistens Kirkegård i København. Her opdagede hun, at den sydlige del af kirkegården engang var udlagt til tobaksmarker, og at generaltobaksdirektøren var en mand ved navn Frederik Bargum. Hun slog ham op på Wikipedia og fik sin nygerrighed vakt, da hun der kunne læse om en dramatisk skæbne i kortfattet form.