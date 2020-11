Er verdens undselige superhumorist en modbydelig sexkrænker?

Woody Allens selvbiografi er ingen entydig fornøjelse. Den maner til eftertanke, den sår tvivl om mandens moralske habitus og kaster et skræmmende skrålys ind over den amerikanske offentligheds dømmesyge. Men den er også ekstremt velskrevet og sine steder lårklaskende sjov, pakket med vidunderlige formuleringer samt en næsten selvantændende vrede over den skandale, der formentlig kommer til at stå som den endelige dom over Allens omfattende værk og lange liv: Han knaldede sin kærestes purunge adoptivdatter og misbrugte muligvis også sin egen 7-årige steddatter seksuelt.

Sådan vil det i alle fald, medmindre noget afgørende nyt sker i relationen mellem Woody Allen og hans forhenværende familie, hedde sig. Selv om det under ingen omstændigheder er så indlysende enkelt. Ja, Woody Allen indledte et forhold til Mia Farrows adopterede datter Soon-Yi, mens han stadig var i en eller anden form for relation til Farrow. Ifølge Mia Farrows udsagn til pressen var Soon-Yi »mindreårig og retarderet«, da Allen voldtog pigen. Men ifølge Allen ikke desto mindre universitetsstuderende og fyldt 22 år, da de første gang var i seng sammen. Og de har været et par siden, er blevet gift og har sammen to adopterede børn. Det skal dog også tages med i vurderingen af det aldersmæssigt skæve forhold mellem Soon-Yi og Allen.