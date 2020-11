5 hjerter til formidabel bog: Det moderne menneske lider af kronisk træthed. Årsagen kan man kun gætte sig til

Tænk, hvis der fandtes en kur mod ensomhed. En vaccine, der kunne skabe nok antistoffer til, at mennesker ikke ville falde ned i et sort hul. Jovist, kærligheden findes. Men som den ungarsktyske forfatter Terézia Mora fortæller os, varer den ikke altid ved. Måske lærer vi først rigtigt kærligheden at kende igennem dens fravær.

Hendes novellesamling ’Aliens’ er nu udkommet i dansk oversættelse, og den indeholder ti formidable historier, som alle handler om mennesker, der befinder sig et mørkt sted midtvejs i livet. Nogen lever i tosomhed, andre alene, men fælles for disse personer er, at de mangler at finde fodfæste. De er fremmede, ikke bare over for sig selv, men i særdeleshed over for deres omgivelser. Mange af dem mangler kærlige kram og nærkontakt.

Hvordan forsøger disse novellepersoner så at forvandle deres ulykke til lykke? Nogen stikker af fra det hele. Andre drømmer om at finde sig selv gennem et andet menneske. Og så er der dem, som prøver at tage hånd om problemerne selv.