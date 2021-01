»Tarmene glinsede så sundt og livligt, at det næsten var afskyeligt«: Kontroversiel forfatter skriver om selvmord med kvalmende præcision

For 50 år siden fik en af den moderne litteraturs mest mærkværdige forfatterskæbner en afslutning, der matchede Yukio Mishimas tumultariske kometkarriere.

Selv om der endnu var seks år til, at filmatiseringen af ’The Sailor Who Fell From Grace With The Sea’ med Kris Kristofferson i hovedrollen i 1976 gjorde Mishima internationalt bredere kendt, var den ekstremt produktive forfatter med sine mange romaner, noveller, skuespil og manuskripter i 1970 indiskutabelt et af japansk litteraturs mest berømmede og populære navne.

Yukio Mishima var imidlertid samtidig en stærkt kontroversiel nationalist. En ihærdig fortaler for Japans ret til at genopruste, på et tidspunkt hvor de militante grupper i Japan ellers snart skulle være at finde på den yderste venstrefløj. Japans svar på De Røde Brigader, Den Røde Armé, blev grundlagt i 1971.