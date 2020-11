Bag Astrid Lindgren-gadenavnene ligger nabostridighederne på lur

I Mattias Edvardssons foregående roman, ’En helt normal familie’, blev fortællingen om en forbrydelse splittet op mellem tre fortællerstemmer med radikalt forskellige opfattelser af sandheden. Det var snedigt gjort – og et effektivt middel til at holde spændingen oppe gennem romanens mere end 400 sider. I ’Gode naboer’ forsøger Edvardsson så at gentage succesen, og hvem kan bebrejde ham det?

Nu handler det om ægteparret Bianca og Micke, der med deres to små børn flytter fra Stockholm til den lille by Köpinge uden for Lund. Deres nye hus ligger i et roligt villakvarter på Spektakelmagergade, hvor alle kender alle. I romanens begyndelse kommer Micke, der arbejder som skolelærer på den lokale skole, hjem til sirener og blå blink: Bianca er blevet kørt ned af nabokvinden Jacqueline, og alle i Spektakelmagergade har en holdning til, hvordan det hænger sammen.

Romanens anslag er godt, og Edvardsson er hurtig til at få skabt en konflikt mellem på den ene side forstadens umiddelbare idyl i parcelhuskvarteret, hvor alle gaderne har navn fra Astrid Lindgrens beroligende verden, og på den anden de nabostridigheder, der ligger og lurer bag ligusterhækkene.