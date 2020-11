Dansk forfatter på listen over årets bedste oversatte bøger

En excentrisk rigmand. En mediebevidst spradebasse. Sådan var billedet af norske Petter Stordalen indtil for få år siden. Pludselig blev han kendt som hotelejeren, der havde planer om at vende op og ned på først den norske og siden den nordiske bogverden gennem Strawberry Publishing, og længe var han manden, konkurrenterne måtte holde et skarpt øje på.

Meget har ændret sig. Mens verden var coronalukket i foråret, overtog svenske Bonnier Strawberry-forlagene i både Sverige og Danmark. Stordalen solgte, mens hans hotelimperium manglede gæster til at lægge penge i kassen, og nu har Stordalen og hans norske medinvestorer, heriblandt bestsellerforfatteren Jørn Lier Horst, foretaget endnu et skridt. Denne gang baglæns. Den svenske Bonnier-koncern har købt 70 pct. af aktierne i Strawberry Publishing i Norge.

Prisen er angiveligt 250 millioner norske kroner. En pæn pris for et nystartet forlag, men det er vel at mærke også et forlag, som fra 2017 til 2019 gik fra en omsætning på 4 millioner til 100 millioner norske kroner. Ikke mindst ved at tiltrække forfattere, som er kendt for at skrive bøger til et stort publikum.