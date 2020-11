Manchester Uniteds unge fodboldmillionær vil have fattige børn til at læse bøger

Det er ikke hverdagskost på denne plads at skrive om fodboldspillere, men Marcus Rashford, den 23-årige engelske landsholdsspiller og angriber fra Manchester United, er heller ikke hvem som helst, og det er ikke hans evner på grønsværen, jeg her hentyder til.

Først var han ene mand i stand til at tvinge den konservative engelske regering til at omgøre den asociale beslutning om ikke at ville bekoste et gratis måltid mad til børn fra lavindkomstfamilier i Storbritannien i sommerferien. »Madfattigdom er en pandemi i England, der kan vare i generationer, hvis vi ikke kommer på ret kurs nu«, skrev han til de engelske politikere og henviste til de små kår, han selv kommer fra.

Nu lancerer Rashford så en bogklub, som skal udbrede hans egen glæde ved at læse til fattige børn, og hvor er det dog et overraskende og opmuntrende initiativ.