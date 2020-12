3 hjerter til ny københavnerbog: Vil Trap Danmark lide samme skæbne som Nationalleksikonet?

Som studerende spenderede jeg mere end tre måneders SU på et abonnement på Nationalencyklopædien. 16.000 kroner kostede det mig. Jeg holdt jo af opslagsværker. Men ser man investeringen i forhold til brugsværdien, er det en af de dårligste, jeg har lavet. Det var ikke mange opslag, jeg fik foretaget i bøgerne. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at leksikonet allerede inden det var helt udgivet, ville være forældet af internettet. Sidst jeg flyttede, røg de 24 næsten ubrugte blå bind på genbrugspladsen.

Er det noget andet med de 34 bind af Trap Danmark, hvis navn tilfældigvis, men skæbnesvangert, har en snert af det engelske ord for en fælde?

Her får man i 34 bind verificerbar viden om hver en flække i landet. En svimlende ophobning af fakta på 10.000 tætskrevne sider. Hver og en af landets 98 kommuner bliver beskrevet i detaljer af forskere på højeste niveau. Nu er turen kommet til København, som er så folkerig en kommune, at beskrivelsen har måttet fordeles over to bind.