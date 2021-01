Vreden og smerten river og flår i siderne: Hun er datter af 100 års tysk ondskab. Nu afslører hun den indefra

Blå bog

Ines Geipel

Født 7. juli 1960 i Dresden i det daværende Østtyskland.

Var som ung løber og en af DDR’s statsdopede atleter. Var i 1984 med til at sætte verdensrekord i 4 x 100 meter stafetløb for kvinder og blev udtaget til OL i Los Angeles samme år. Forud for legene, i en træningslejr i Mexico, forelskede hun sig i en mexicansk atlet og planlagde at hoppe af under OL. Hun fortalte det til en veninde, og snart vidste Stasi besked.

Geipel blev sat af OL-holdet, og da hun senere i 1984 skulle opereres for blindtarmsbetændelse, gav Stasi besked om, at operationen skulle »gå galt«, så hun ikke længere kunne dyrke sport på eliteplan. Det fortalte Geipel i et interview med Politiken i 2019, da hendes bog udkom i Tyskland.

Flygtede i 1989 fra DDR. I det genforenede Tyskland læste hun filosofi og var i en årrække leder af en organisation for dopingofre.

I dag er Geipel professor i tysk på en skuespilskole i Berlin.





