Anmelder giver tre hjerter: Under læsningen af dansk forfatterikon fik jeg ofte lyst til at stramme dem op

Det allerbedste i Suzanne Brøggers nye samling blandede tekster står til allersidst og er et digt med titlen ’Vermeer’ af den polske nobelprismodtager Wislawa Szymborska:

»Så længe den kvinde på Rijksmuseum/ i malet fred og ro/ dag efter dag bliver ved med at hælde mælk i skålen/ har verden ikke fortjent at gå under«.

Så smukt og enkelt kan man skrive en forsvarstale for kunsten. Og det er også det, hele Brøggers afsluttende tekst er: en forsvarstale for kunsten. Under titlen ’Apologi’ forklarer hun, hvordan hun er »nødt til« at skrive sine bøger, fordi hun har en »daimon«, der indgiver hende dem.

Identifikationen med Sokrates går så vidt, at vort jeg forestiller sig at have en dødsdom hængende over hovedet for at bedrive sin »virksomhed«. Hun henvender sig til sine »kære medborgere« og anklager dem for kun at interessere sig for materielle ting og forsømme sjælen.