Anmelder i oprør: »Den mest afskyelige bog, jeg læste i fjor«

Sygt spændende eller bare sygt? Det sker, at trænede anmeldere og bogelskende læsere ser ud til at have læst helt forskellige bøger, selv om omslag og indhold er det samme.

Et markant eksempel på dette kan man finde med Lars Keplers seneste krimi, ’Spejlmanden’. Den nye historie om politimanden Joona Linna er ottende bog i serien, og ’Spejlmanden’ var ikke alene et massivt markedsført hit som lydbog i Sverige sidste år, men også landets mest solgte papirbog.

Begejstringen har været mindre hos en række nordiske kritikere. I sidste uge brugte den norske kritiker Cathrine Krøger netop Lars Keplers bog som anledning til en artikel med overskriften: ’Hva faen, Sverige?’. I artiklen i Dagbladet nævner hun yderligere to svenske romaner, hvor grusomme forbrydelser rammer unge piger: Camilla Läckbergs roman ’Vinger af sølv’ og Pascal Engmans ’Rottekongen’. Men det er ’Spejlmanden’, kritikeren vælger at kalde »den mest afskyelige bog, jeg læste i fjor«. I koncentrat beskriver hun bogen sådan her: »’Spejlmanden’ handler om unge piger, som kidnappes og spærres inde i en slags koncentrationslejr. De lever i små bure, får ben kappet af, brændemærkes, voldtages, halshugges, gasses og tortureres ihjel. Disse frygtelige scener er pakket ind i en let underholdningsgenre med et overfladisk, næsten barnligt sprog«.