Jes Stein Pedersen: Næste gang du hører om nedskæringer på universiteterne, så tænk på Trumps løgne

En af de første, jeg i embeds medfør rakte ud efter, da pandemien endnu var spæd, var israelske Yuval Noah Harari, professor i historie og forfatter til bl.a. ’Homo Sapiens’ og ’Homo Deus’.

Alt var dengang helt usikkert, og Hararis evne til i bredtfavnende kulturhistoriske værker at fremdrage og perspektivere de vigtigste trin i menneskehedens historie, også i forbindelse med håndtering af sygdomme, gjorde ham til andet og mere end en forfatter med en mening om tingene. Der var brug for oplysning med bund i kendsgerninger, og netop det er Harari eksponent for. Han er forsker i egen ret og formår at skrive, så et meget stort publikum læser ham. Hans arbejde er videnskabeligt baseret, og selv når han vover at kigge frem, som han gør det i ’21 ting du bør vide om det 21. århundrede’, gør han det med afsæt i fakta.

Harari er ikke et orakel, men når jeg ser tilbage på det, han sagde for ti måneder siden, så ramte han plet med de fleste af sine betragtninger om selve smitten, fordi de var baseret på viden, som kom fra forskere på universiteter. Det var på denne makronbund af fakta, han også tillod sig at pege på nogle af de konsekvenser, som pandemien på længere sigt kan få for borgerlige rettigheder og friheder. I den modsatte grøft finder man i et omfang, som vist få havde troet for muligt, det sorte hul af konspirationsteorier og politisering, som har skabt den alternative virkelighed, som bekymrende mange amerikanere svupper rundt i.

Jeg må indrømme, at jeg aldrig havde troet det muligt, at så stor en andel af vælgere i et moderne, vestligt land ville modsætte sig fakta blåstemplet af alle statsmagtens væsentligste institutioner, som det er sket i USA. Ja, at sådanne institutioner ikke længere ville blive betragtet som legitime af et stort antal borgere.