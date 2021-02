Det blev alligevel for meget for anmelderen: 2 hjerter til krigsroman med overflod af bestialsk og blodig bøllebank

Sidst vi hørte om sønderjyden Peter, blev han smidt ud af SS, fordi han blev forelsket i den rødhårede jøde Kassandra i Warszawa. Dermed blev han klar over, hvilken forfærdelig ideologi han havde spildt sine skolepenge på.

Her i søskendeparret Lotte og Søren Hammers fjerde bind om venner og fjender i Anden Verdenskrig, ’Byen ved Volga’, er Peter menig soldat på vej til slaget om den by, som dengang hed Stalingrad. Hurtigt sætter han lige en anden soldat på plads med bestialsk og blodig bøllebank. Når det gælder den nordiske krimis hang til vold og drabelige dødsmetoder, har forfatterparret fulgt trop. I mine sikkert småborgerlige øjne på grænsen til det småsadistiske.

Peter ankommer til Stalingrad og omegn i sensommeren 1942, hvor alt tyder på, at Tyskland er ved at vinde over Sovjetunionen. Ruslands hær kæmper med fanatisme, står der på siden her i bogen. Hvilket vel er forståeligt i den store fædrelandskrig, hvor russerne indser, at felttoget nådesløst er styret af ideologisk racisme og organiseret folkedrab. Hitlers germanske livsrum har ikke plads til de såkaldte sumpmennesker.

Og selv om Peter nu mirakuløst via kærlighedens stærke arm har indset sine ariske dumheder fra junkerskolen, er SS-manden jo immer effektiv med hensyn til at dræbe på både den lange og den korte bane. Samtidig møder han en russisk kvinde, som både kan bide halspulsåren over på en officerskollega og nedlægge ham med den kalkulerende snedighed, som er så typisk for kommunistiske kvinder.