Perfekt til vinterferien: Her er tre gode og finurlige billedbøger til børn og barnlige sjæle

Først bliver det dag.

Ud af igloen myldrer makkerparret Sky og Skar. Arbejdet kalder. De sorterer dimser i alle former, som de putter ind i maskinen, præcis hvor de skal være. Så er der de skæve former, som ikke passer nogen steder hen. De skal i duer ikke-kassen.

Mens de sidder i deres gråhvide virkelighed og spiser frokost, sker der noget. Ud af et rør kommer en mystisk flimrende genstand, som er fuld af farver. Men selv om Sky og Skar gør deres bedste for at slippe af med dimsen hele bogen igennem, så lykkes det ikke for dem. Farver er kommet for at blive. Også om natten.

Måske hedder Sky og Skar i virkeligheden Silje Hansen Flemmen og Jannicke Hansen. De er søskende og kommer fra nordlysets land. Hun fortæller. Han tegner til. Bogen hedder ’Hvid’ og handler om, hvordan farverne kom til verden og afbrød det formålsløse arbejde med at putte dimser ind i en stor evighedsmaskine, som spiste dem til ingen nytte. Tegningerne er indtagende og præcise billeder af tid og spildtid. Tilpas skæve til, at de ikke passer ind i nogen maskine.

Men nu bliver det nat. Og så skal der soves. Maja gør sig klar, og hunden Hilda hopper op til hende. »Hunde skal ikke sove i sengen«, siger hendes far, men Maja ved bedre. Hun synes, at alle dyr skal have lov at sove sammen med hende. Fra grævlinger til hvaler. Og det er der kommet en sød billedbog ud af, som forlaget passende kalder »en slags faktabog light for de mindste«.