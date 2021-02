Hvad nu, hvis man som heteroseksuel mand er bare en lille smule homo?

Da han udgav romanen ’Historien om en skilsmisse’, protesterede hans ekskone, som følte sig intimt udleveret på det groveste. Siden har Geir Gulliksen skrevet to andre romaner, som modigt udforsker kønsroller, kærlighed og seksualitet.

Hans nye hovedperson er forfatteren Henning, som er nyskilt far til to og stærkt desillusioneret efter ikke at have kunnet indfri de forventninger, hans kærester og koner har haft til ham. Eva-Gro, Heidi, Johanna (og hendes mor, Mildrid, som han hemmeligt forelskede sig i), Hildegunn, Lisbeth og Rannveig.