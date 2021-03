Nekrolog: Tastaturets gartner med det rislende sprog efterlader en tone i det danske sprog, som vil lyde mange, mange omgange endnu

Børnebogsforfatteren Louis Jensen er død. Han blev 77 år. 11 omgange i den steinerske verden nåede han. Under en cykeltur med ’drengene’ i torsdags stod han af. Ramt af et hjerteslag. Han efterlader sig Elisabeth, tre børn og adskillige børnebørn. Og han efterlader en tone i det danske sprog som vil lyde mange, mange omgange endnu.

Louis Jensen var tastaturets gartner. Og han har rendyrket en inderlighed, magi og næsten flyvende elegance, som er hans helt egen. Måske allerbedst udtrykt i det mægtige projekt 1001 firkantede historier, som han afsluttede i 2017, og som indbragte ham Politikens Frit-flet pris.

Når man læser en tekst af Louis Jensen, er det, som om den altid har været her. Ja, sådan! En urgammel visdom. Og fordi stemmen er så mild, kunne han nå ind til de dybeste lag af ondskab og godhed, der er udgangspunktet for alt, hvad han skrev. Louis Jensen har i virkeligheden gendigtet temaet fra eventyret ’Snedronningen’ igen og igen. Og hver gang nåede han en lille bid længere ind. Stærkest i et af hans hovedværker ’Skelettet på hjul’.

Det er oftest H.C. Andersen, der bliver nævnt, når man skal karakterisere Louis Jensen. Og det er også sandt. For han havde en kanal ind til den samme barnetro. Men i virkeligheden er han måske mere en mørk Chagall i sit rislende sprog, der er fyldt med så meget ynde, så mange roterende visioner og sorgglade ordbilleder, at man først sent opdager, at livet er alvor. Og at det er det, det handler om.

Louis Jensen skrev for voksne (ikke så meget), og han skrev for børn (temmelig meget). Hvor skellet går, kan være svært at se. Han er oprindelig arkitekt, og det anes i hele forfatterskabet, at der er en mening og en lige linje – også med galskaben.