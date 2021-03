Professor forudser litteraturens død

Den svenske litteraturprofessor Sven Anders Johansson ser mange urovækkende tendenser. Han har de seneste par år gået rundt om sig selv og forsøgt at samle tankerne: Hvad er der ved at ske med litteraturen i den nye teknologiske tidsalder? Hvor er den på vej hen? Hans vurdering er ikke just opmuntrende:

»Litteraturen vil blive mere marginal. Jeg frygter, at den vil ophøre med at være et anliggende for den brede befolkning og går hen og bliver til en særinteresse på linje med opera«, siger han.