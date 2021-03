Mor har bællet papvin hele natten og er så fuld: Børn af misbrugere forvandler barndomstraumer til litteratur

Fakta

Om forfatterskolen

Tuba’s forfatterskole åbnede i 2020 og er for unge, der er vokset op i hjem med alkohol- og stofproblemer. Her kan de i et 8-måneders forløb lære at omsætte deres traumer til skønlitteratur.

Tuba står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere, og hjalp i 2020 3.969 unge med at takle senfølgerne af en opvækst med alkohol- eller stofafhængige forældre.

Ifølge Tuba er der lige nu 122.000 børn og unge, der vokser op i hjem med misbrug, det er to børn per skoleklasse. De lever med misrøgt, selvmordstrusler fra far og mor samt psykisk og fysisk vold.

