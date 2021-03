Litterat udelader Knausgårds 'Min kamp' af litteraturhistorisk værk: »Jeg er i tvivl om, hvorvidt den holder i det lange løb«

I din nye bog er det tydeligt, at du er svært glad for romanen som genre. Hvad er det, du mener, romaner kan?

»Jeg mener, at romanen er en suveræn kunstform, fordi den bedre end andre er i stand til at følge og beskrive de store samfundsomvæltninger. Romanen er en alternativ form for historieskrivning. Den gør det muligt for os rent faktisk at forstå de grundlæggende skred, der finder sted i vores samfund, og den gør det på en anden og dybere måde end den almindelige historieskrivning«.

Kan du give et eksempel?

»Ja. Tanken med min bog har jo været at kigge på romankunsten fra Anden Verdenskrig og frem til i dag. Netop Anden Verdenskrig efterlod os med et værdimæssigt nulpunkt. Min pointe er, at vi eksempelvis ikke for alvor forstod udryddelseslejrene, før nogle romanforfattere på årtiers afstand af begivenheden skrev vidnesbyrdromaner om det. Så lang tid tog det at finde ud af, at holocaust ikke bare var et udslag af en civilisation på afveje, en undtagelsestilstand. Holocaust var en del af vores europæiske kultur. Det kan man især se hos den ungarske forfatter og Auschwitz-overlever Imre Kértesz, som jeg skriver om i bogens ene kapitel.«.

Men kan digte eller noveller ikke også gøre det? Give os indblik i de store brydninger i samfundet.