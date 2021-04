Forlaget vil ikke brænde nallerne: Uvished om H.C. Andersens kønsidentitet bremser oversættelse i USA

Hun forlod et kollapset land: »Når noget har rystet dig i lang tid, når noget gør ondt på dig så længe, så vil det ud«

Karina Sainz Borgo har stadig et projektil, der ramte bagmuren i hendes have, da hun var ude at lege som barn. Hun gemmer det som en påmindelse om, at volden kan ramme enhver, hensynsløst og tilfældigt.