Forfatterens elastik rækker over et væld at genrer fra frække dansktopsange over rørende børnelitteratur til hverdagsdigte

For forfatter Ditte Steensballe synes formuleringstalentet at være en elastik, der altid kan trækkes hen over endnu en genre.

Gennem sin karriere, der begyndte med debuten i Hvedekorn i 1997 og udgivelsen af digtsamlingen ’Under nattens søvn’ i 1999, har hun skrevet rørende børnelitteratur om en far, der drikker for meget, i ’Alkofant’, og om ’Kærestelus’, hun har skrevet en autofiktiv kærlighedshistorie om sit intense otte måneder lange forhold til en forfatterkollega, børneteatermanuskripter, tekster til kammermusik, læs let-bøger, noveller, digte om hverdagslivet og kække dansktoptekster med omkvæd som »Skal vi mødes en gang om ugen og dyrke analsex, se på mig, ta’ hurtigt stilling, min ven. Vi behøver hverken håndjern eller latex, vi skal bare være helt som dem vi er«.

Mest opmærksomhed har hun fået for ’Lejligheder. En kærlighedshistorie’ (2015), der handlede om hendes forliste forhold til forfatterkollegaen Jakob Ejersbo, som døde, mens han stadig arbejdede på den Afrika-trilogi, der skulle blive hans store gennembrud. Forholdet varede kun otte måneder, men det var så betydningsfuldt for Steensballe, at hun skrev en bog om det. Og blev interviewet i en række af landets aviser om hvorfor og hvordan.