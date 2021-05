5 hjerter: Forfatterkomet gør internettets mareridt til virkelighed

Samanta Schweblin er en dejligt ondskabsfuld forfatter. På trods af at hun har udgivet bare to bøger internationalt, har hun allerede slået sit navn godt fast i store dele af den vestlige verden med sin lettere særegne og altid urovækkende litteratur.

Hun er fantastisk dygtig til at manipulere med sine læsere, og det mener jeg i bedste forstand: Hvad hun end finder på, er hun simpelthen så meget i kontrol. I hendes litterære univers befinder katastrofen sig altid i detaljen, og så er hun ikke bange for at gøre læseren medskyldig i sine bøgers horror.

Debutromanen, ’Redningsafstand’, var en sådan bog. Den blev fortalt som en dialog mellem en syg mor og et fremmed barn på et tomt hospital in the middle of nowhere. Komplet overrumplende og helt David Lynch-agtigt.

Schweblin forsøgte at udforske den afstand, som en mor konstant holder til sit barn, så hun til enhver tid kan komme det til undsætning, hvis der skulle komme fare på færde. Men bogen handlede bestemt om meget mere end det: Den flyttede et mor-søn-forhold ind i en økologisk katastrofe og viste, hvilken angst naturødelæggelsen kan medføre.

Romanen er netop blevet filmatiseret, og filmen skulle få premiere på Netflix i oktober.