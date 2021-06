Historien om 13-årige Marias tragiske skæbne er et blødende sår, der aldrig har forladt Italien

Hvis man kan italiensk, kan man på Google læse om den ubærlige sag om stakkels 13-årige Maria Teresa Morava, som for over 50 år siden blev kidnappet i nærheden af den smukke by Alba i Norditalien. I en egn kendt for sin fede mad, sine hvide trøfler og især sin tunge vin med Barolo i spidsen.

Hendes dybt tragiske skæbne, som aldrig har forladt Italien, et åbent blødende sår om norditalienske mænds kvindeforagt, skal jeg ikke røbe her. Den bliver særdeles velfortalt af forfatteren Alessandro Perissinotto. Han er selv fra egnen, semiotikprofessor i Torino, habil fodboldspiller og spændende krimiforfatter med en trilogi om psykologen Anna Pavesi i Italien samt under pseudonymet Arno Saar et par bøger om en traurig politimand i Tallinn, Estland.

Men her i ’Hvad vinbjerget gemte’ drejer det sig om en slags true-crime-krimi. Iscenesat med fiktive personer, andre navne og en melankolsk historie om at blive konfronteret med fortidens fortrængninger. Mens sommeren slår sine kister i, som det hedder med et jysk suk hos Johannes V. Jensen.