Find én, der kigger på dig, som Line-Marie Lång kigger på Jan Sonnergaard

Jan Sonnergaard var et dejligt menneske, en generøs og loyal ven. Det tvivler jeg ikke på – ikke efter at have set teaterstykket ’Jan Sonnergaard er ikke død’ på Edison for et par år siden, en kærlig (og indforstået) hyldest til det søde, lynende intelligente og sjove menneske, Jan Sonnergaard åbenbart var. Hans venner elskede ham virkelig.

Og jeg kan endnu mindre tvivle nu, hvor Line-Maria Lång har skrevet en bog, en roman – hvis ikke et regulært festskrift – hvor Sonnergaard er skildret som romankarakteren Dietmar, der falder død om på et hotelværelse i Beograd i 2016.

Dietmar går også under navnet Søde-Jan og var en slags mentor for Lång, der mødte forfatteren, da hun selv debuterede. Men ’Himmelanker’ handler ikke kun om Sonnergaard, men også om Långs far, der døde, da hun var 12 år. Det bliver til en række dagbogsagtige erindringer og eksistentielle refleksioner med Sonnergaard som det absolutte omdrejningspunkt.