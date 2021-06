Her er efterårets store tendenser på bogmarkedet

I dag går der kun få sekunder, før næste afsnit af en tv-serie går i gang. Helt så hurtigt går det ikke i bogverdenen, men i mange tilfælde kan læserne lukke en ny roman med bevidstheden om, at historien slet ikke er slut, fordi der er tale om en af de utrolig mange romanserier, ofte trilogier, som i øjeblikket er undervejs eller ved at blive afsluttet hos både danske og udenlandske forfattere. Genrelitteraturen har altid dyrket fænomenet. At læse om genkendelige figurer i velkendte omgivelser er som at trække en elsket gammel frakke på. Serier virker.

I den kommende efterårssæson er Erik Valeur og Lise Ringhof nået midtvejs i deres slægtshistore, der slår ned på vigtige perioder i danmarkshistorien fra år 1900 og frem. I ’Det er de oprørske der svigter’ fortæller de om perioden 1950-90 med bl.a. ungdomsoprøret, hvor verden skulle laves om, og nogle bukkede under på vejen.