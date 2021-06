5 hjerter: Prisvindende roman er en pænt, nej, grimt overvældende bog

Det ville være en pæn underdrivelse at kalde Marieke Lucas Rijnevelds debutroman ’Aftenens ubehag’ for lidt af en mundfuld.

Tværtimod er det en pænt overvældende bog. Eller måske snarere en grimt overvældende bog, for selv om Rijneveld skriver fra barnets perspektiv, og selv om der både er en alt for livlig fantasi og en naivitet – den form for klog naivitet, man tit hører hos det fortællende barn i litteraturen – knyttet til det, er bogen fuld af groteske og grimme ting; af lort, incest og døde køer. Mellem det dyriske og sfæriske, midt imellem gylle og bønner, fortæller 10-årige Jas sin historie.

Det foregår over nogle år på en gård i Holland, hvor hun vokser op med sin kristne familie. En dag tager storebroren Matthies ud for at skøjte, men falder igennem den tynde is og dør – måske fordi Jas nåede at bede til Gud om at vælge broren fremfor den kanin, faren havde truet med at slagte til julebordet. »Guds straf eller bittert tilfælde?«.