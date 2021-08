Tænk at lade livet, så Jeff Bezos kan lege rumcowboy

»Jeg vil også gerne takke alle de Amazon-ansatte og alle Amazon-kunderne, det var jer, der betalte for alt det her«.

Verdens indtil for nylig rigeste menneske, Jeff Bezos, har en beige cowboyhat på, da han med latter i stemmen fortæller det. Publikum griner, måske en anelse nervøst. Men udsagnet er også på grænsen til det groteske. Amazon er som firma kendt og berygtet for deres behandling af ansatte. Skrækhistorier om lavtlønnede folk, som er nødt til at tisse i flasker for at overholde de umenneskelige krav. Arbejdsulykker, der, hvis man ønsker erstatning, fastlåser folk i bureaukratiske hamsterhjul. Derudover er hjemmesiden Amazon alle mindre markeders frygt, i årevis har blandt andet den danske bogbranche rystet i bankboksebukserne. Lidt ligesom det gamle rygte om grævlingen, så bider Jeff Bezos og Amazon sig fast, til det knaser.