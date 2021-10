Den danske Rambo kan slå ihjel med et knækket sugerør

Nødigt, men dog gerne. Sådan hedder det poetiske paradoks, der dækker over at være modstræbende, men dog også tiltrukket af et tilbud.

Det gælder krigsveteranen Niels Oxen, Danmarks højest dekorerede soldat og forfatteren Jens Henrik Jensens antihelt, en Rambo med dansk sind og smag. Han er blevet behandlet for ptsd i årevis af en sympatisk kvindelig militærpsykolog. Hun spørger ham, om han vil hjælpe andre samspilsramte veteraner ved at tage på en overlevelsestur. Men så bliver den ene veteran efter den anden pløkket ned af en finskytte i en skov nær Vejle. Og et andet lig dukker op ved Tuse Næs.