Berømt forfatter slår verdensrekord 170 år efter sin død

I 1816, mens den 18-årige Mary Shelley var på sommerferie i Schweiz med sin elsker, fik hun en åbenbaring. Historien om videnskabsmanden Viktor Frankenstein og hans monster kom pludselig til hende – sådan lyder den overleverede legende i hvert fald – og to år efter efter skrev hun litteraturhistorie, da hun anonymt udgav ’Frankenstein’.

Her godt 200 år senere skriver Mary Shelley igen historie. På en måde i hvert fald.

Et af de i alt 500 eksemplarer af den første udgave af ’Frankenstein’ er ifølge The Guardian blevet solgt på auktion for 1,17 millioner dollars. Dermed napper Mary Shelley rekorden for det højeste beløb, der nogensinde er blevet givet for et litterært værk skrevet af en kvinde. Og ja, den slags bliver der simpelthen holdt øje med.

Der bliver naturligvis også holdt nøje øje med, hvilken bog der i det hele taget er verdens dyreste. Her er der dog en smule uenighed om teknikaliteterne.

Enten er det en af de første samlinger af Shakespeares dramaer, en såkaldt First Folio fra 1623, der i 2020 blev solgt for næsten 10 millioner dollars. Eller også er det naturhistorikeren John James Audubons fugletegninger, der blev udgivet samlet i 1830’erne med titlen ’Birds of America’, og som i 2010 blev solgt på auktion for 11,5 millioner dollars.

Spørgsmålet går på, om en samling af illustrationer er et litterært værk eller ej.

Men den diskussion behøver vi slet ikke have om ’Frankenstein’. Fortællingen om den ivrige videnskabsmand og hans ulykkelige opfindelse er entydigt et litterært værk – litteraturhistoriens første science fiction, bliver bogen endda kaldt – og derfor skal til Mary Shelley herfra lyde: Tillykke med titlen.