Matthias Dressler-Bredsdorff: Kære intellektuelle fra generation 89, kom ud af eksilet og ind i kampen

Hvordan skal vi andre kunne tage kunstnerne seriøst, når de ikke engang selv er i stand til det? I stedet for at drage i kamp for det, de tror på, foretrækker en desillusioneret generation at trække sig tilbage og dyrke de sidste rester af uspoleret skønhed i deres københavnske palæer, mener Matthias Dressler-Bredsdorff.