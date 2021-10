Nobelprisen i Litteratur uddeles i dag: Her er favoritten

I dag får vi det at vide. Klokken 13 dansk tid. Nobelprisen i litteratur.

De atten omkring bordet i Det Svenske Akademi har besluttet, hvem årets prismodtager skal være, og nu kan sekretæren endelig lukke den vante, hvide dør op for rullende kameraer og fortælle verden, hvem den heldige er, og så går det ellers løs på alverdens litteraturredaktioner og redaktioner i øvrigt. Hvem ved noget om vinderen? Hvem kan skrive? Hvem kan udtale sig?

Nogle år åndes der lettet op, fordi årets vinder er en velkendt forfatter. Andre gange høres dybe suk, for hvem har læst noget af årets temmelig ukendte men åbenbart uhyre velskrivende prismodtager. Sådan var der med garanti mange der havde det, da Nobelprisen gik til Wisława Szymborska fra Polen i 1996.

I år er franske Annie Ernaux øverst på listen og det er sket, fordi hendes selvbiografiske mesterværk ’Årene’ fuldt fortjent har taget anmeldere og læsere i mange lande med storm.Hvert eneste år skriver aviser verden over hvem bookmakernes favoritter er, og listen rummer år efter år mange af de samme navne: japanske Haruki Murakami, canadierne Margaret Atwood og Anne Carson, norske Jon Fosse, russiske Ludmila Ulitskaya, Maryse Condé fra Guadeloupe og Ngũgĩ wa Thiong’o fra Kenya.

Nobelpris-udvalget i Det Svenske Akademi plejer ikke at lade sig påvirke af tidsånden, som lige nu er præget af klimakrisen, #metoo og Black Lives Matter, hvad tildelingen af prisen til Peter Handke i 2016 var et eksempel på.

Omvendt kan de godt lide forfattere som ud over at skrive litteratur i særklasse også har en profil som bannerførere for ytringsfrihed, det gælder f.eks. tyrkiske Orhan Pamuk, polske Olga Tocarczuk og hviderussiske Svetlana Aleksijevitj.

I mange år har det ligget i luften at Nobelprisen i litteratur ’burde’ gå til en forfatter, der ikke er hvid. F.eks. en forfatter fra det afrikanske kontinent. Kun fem afrikanske forfattere har fået prisen: Wole Soyinka, Naguib Mahfouz, Nadine Gordimer, JM Coetzee og Doris Lessing.

Sidste år gik prisen til Louise Glück fra USA for hendes »umiskendelige poetiske stemme, som med stram skønhed gør den individuelle eksistens universel«.

I dag får vi en ny forfatter, der kan glæde sig til at modtage den højeste anerkendelse en forfatter kan få, i hvert fald hvad angår litterære priser. Uanset hvem der bliver den heldige, står det fast, at der til enhver tid findes snesevis af forfattere ude i verden som ville fortjene at få den.

I år ville det klæde Nobelprisen for alvor at bevæge sig ud i verden.