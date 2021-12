Mangler du at købe julegaver?: Her er tre bud på gode fagbøger

Den amerikanske litterat Mark McGurl har skrevet en bog, der hedder ’Everything and Less. The Novel in the Age of Amazon’, som udkom på Verso tidligere i år. Er det en akademisk bog? Ja. Er den alligevel til at læse? Absolut!

Bogen er velskrevet og sært medrivende. Når McGurl f.eks. fortæller om, hvordan Jeff Bezos’ læsning af Kazuo Ishiguros ’The Remains of the Day’ og Neal Stephensons sci-fi-roman ’The Diamond Age’ har været med til at skabe det monster, som Amazon er blevet (Stephenson blev endda ansat